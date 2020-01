Camerabewaking in bureau burgemeester: “Soms pittige discussies op zitdag met burgers” Camera legt enkel beelden vast, maar geen geluid Joeri Seymortier

16u59 5 Eeklo Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) van Eeklo laat camerabewaking installeren in zijn bureau op het Stadskantoor. Een veiligheidsmaatregel voor mocht het eens uit de hand lopen tijdens een zitdag, waarop hij inwoners ontvangt. “Ik heb mij nog nooit bedreigd gevoeld, maar tijdens een gesprek op een zitdag kan het er soms wel stevig aan toe gaan. Dit is niets meer dan een veiligheidsmaatregel”, reageert de burgemeester.

Wie op gesprek gaat bij de burgemeester van Eeklo houdt er vanaf nu beter rekening mee dat alles gefilmd wordt. Het gaat enkel om beelden. Geluid van de gesprekken wordt niet opgenomen. Gaat Eeklo zo op weg naar Amerikaanse toestanden? Volgens burgemeester Luc Vandevelde gewoon een preventieve maatregel voor zijn eigen veiligheid.

“Ik heb die camera in mijn bureau eigenlijk begin vorig jaar al aangevraagd, in het begin dat ik burgemeester werd”, legt Luc Vandevelde uit. “Ik had gehoord dat gesprekken op de zitdag van een burgemeester niet altijd in de meest hartelijke sfeer verlopen. Burgers komen met problemen of komen soms iets aanklagen. Ik kon mij wel voorstellen dat de gemoederen soms verhit kunnen geraken. We zijn nu een jaar later, en ik moet toegeven dat er al pittige discussies geweest zijn. Maar ik heb mij nog nooit bedreigd gevoeld. Laat ons hopen dat dit vooral zo blijft.”

De oppositie vindt de camerabewaking in het bureau van de burgemeester een opvallende maatregel, en wilde op de gemeenteraad tekst en uitleg. “Voelt een burgemeester zich dan echt zo onveilig? Dan zou hij zijn zitdag misschien beter in het politiekantoor houden in plaats van in het Stadskantoor”, zegt Gertjan Blomme (CD&V). “Of misschien moet onze burgemeester nu gewoon met een bodycam door de stad lopen, dan voelt hij zich altijd beschermd. Wij stellen ons toch vragen bij het gebruik van de gemaakte beelden. Wordt er altijd gefilmd in het bureau van de burgemeester? Weten de bezoekers eigenlijk dat ze gefilmd worden? En wie mag die beelden allemaal bekijken?”

Volgens Luc Vandevelde zijn de beelden tot nu nog nooit opgevraagd of gebruikt. “Er hangt een pictogram aan de deur van mijn bureau, dus bezoekers weten wel degelijk dat ze gefilmd worden”, zegt de burgemeester. “Ik zeg het ook vaak gewoon voor we aan het gesprek beginnen. De camera schiet automatisch aan na dertig seconden, wanneer er beweging is in mijn bureau. Het gaat wel degelijk enkel om beeldopname, en niet om geluidopname. Ikzelf, de politie en een bevoegd ambtenaar kunnen de beelden bekijken, maar daar moeten we wel een goede reden voor opgeven. En neen, tot nu is het nog niet nodig geweest om de beelden op te vragen.”

Eeklo wil nog meer camerabewaking aan stadsgebouwen. Ook voor de sporthal, de site van de Zuidkaai en de Blokhutten is er camerabewaking, of wordt dat in de toekomst voorzien.