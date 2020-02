Cafetaria Het Leen voor onbepaalde tijd gesloten Anthony Statius

12 februari 2020

15u25 6 Eeklo De cafetaria van provinciaal domein Het Leen in Eeklo is voor onbepaalde tijd gesloten. Dat staat op de Facebookpagina van Het Leen.

Wie van plan was om een koffie te gaan drinken in Het Leen zal de plannen even on hold moeten zetten. De deuren van de cafetaria gingen sinds maandag 10 februari dicht. In een korte mededeling op de Facebookpagina staat dat de concessie voor de uitbating van de cafetaria werd stopgezet en dat de cafetaria bijgevolg voor onbepaalde tijd gesloten zal zijn.

“Omwille van privéredenen kan ik niet zeggen waarom de samenwerking met de uitbater werd stopgezet. We hopen op het begrip van de klanten en we zoeken zo snel mogelijk naar een nieuwe uitbater”, zegt Alain Ghyseghem, diensthoofd van provinciaal domein Het Leen.