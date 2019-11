Broodnodig of te duur? Stad legt 340.000 euro op tafel voor groen op middenberm N9 Mooi project moet er na de aanleg Ring toch weer uit Joeri Seymortier

18 november 2019

10u21 0 Eeklo De stad Eeklo betaalt 340.000 euro om de komende maanden een intense groenbeplanting te realiseren op de middenberm van de N9, die dwars door het stadscentrum loopt. Broodnodige zuurstof voor de stad? Of veel te duur voor een N9 die binnen dit en tien jaar toch helemaal heraangelegd moet worden. De meningen zijn verdeeld.

Het nieuwe stadsbestuur wil in het voorjaar een grote beplanting laten doen van de verlaagde middenbermen op de N9 in Eeklo. Daar hangt een stevig prijskaartje aan: 340.000 euro. “Het gaat dan ook om 6.600 vierkante meter extra groen, pal in het centrum van onze stad”, zegt schepen Bob D’haeseleer (Groen). “In de 340.000 euro zit ook een plantgarantie en het onderhoud voor twee jaar inbegrepen. Veel geld? Het gaat om 50 euro per vierkante meter, en we krijgen daar heel veel voor in de plaats. Dit wordt echt de opwaardering van ons centrum, waar Eeklo echt nood aan heeft.”

Bij de oppositie vindt men de kostprijs veel te hoog. Vooral omdat de N9 volledig vernieuwd zal worden, na de realisatie van de langverwachte Ring. Maar dat kan natuurlijk nog minstens tien jaar duren. “Openbaar groen mag een prijs kosten. Maar 340.000 euro is wel echt heel veel geld voor iets wat eigenlijk maar tijdelijk groen is”, zegt Gertjan Blomme van CD&V. “De middenberm van de N9 is vandaag een oerwoud van onkruid, dus er moet natuurlijk wel iets gebeuren. Maar voor ons moet dit echt niet zo duur zijn.”

Blingbling

Filip Smet (CD&V) noemt het dossier veel blingbling en te weinig visie. Hilde Lampaert (N-VA) vreest dat de aanleg uiteindelijk nog een pak meer geld zal kosten. “Die 340.000 euro is wellicht nog onderschat, als ik de plannen bekijk”, zegt Lampaert. “De middenberm van de N9 is vandaag enkel arme grond waar jarenlang enkel gras op gegroeid heeft. Er zal veel nodig zijn om daar een mooie groengordel van te maken. In de plannen is sprake van struiken en maar liefst 110 bomen. Er wordt gekozen voor eiken. Maar die worden groot, en ze verliezen bladeren en eikels. Volgens ons worden hier niet de beste keuzes gemaakt.”

‘Groene muur’

Paul Verstraete (N-VA) vreest dan weer dat de aanplant voor een groene muur zal zorgen tussen de twee helften van Eeklo. “Er zit amper een oversteekmogelijkheid in voor de mensen van de Stationsstraat en de Molenstraat. Er wonen daar veel oudere mensen die wel eens aan de overkant van de straat moeten geraken. Dat zal niet meer kunnen met zo’n groene muur”, meent Verstraete.

CD&V vraagt de stad ook om te onderzoeken of de aanplant kan gerealiseerd worden in samenwerking met de Landbouwschool in de stad. “De oppositie heeft ons al een paar keer duidelijk gemaakt dat wij de wet van de overheidsopdrachten moeten volgen, dus wij kunnen dat niet zomaar doen”, zegt schepen Marc Windey (SMS) nog.