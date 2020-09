Brantano Eeklo wordt overgenomen door vanHaren, Maldegem voorlopig niet Joeri Seymortier

11 september 2020

12u53 7 Eeklo Schoenenwinkel Brantano in het Krugercomplex in Eeklo wordt overgenomen door vanHaren. De vestiging in Maldegem voorlopig niet.

De Nederlandse schoenenketen vanHaren heeft een lijst met veertig winkels bekendgemaakt die van Brantano zullen omgevormd worden tot vanHaren. Op die lijst staat de winkel in Eeklo, maar de Brabtano langs de N9 in Maldegem staat voorlopig niet op de lijst.

Of dit goed nieuws is voor het personeel van Brantano Eeklo, is niet duidelijk. De werknemers van Brantano zullen niet automatisch mee overgenomen worden, want vanHaren heeft alleen de gebouwen van Brantano overgenomen. De Nederlandse keten laat wel weten dat het open staat voor oud-medewerkers van Brantano die aan een nieuw avontuur willen beginnen.

In onze buurt zitten ook de winkels van Deinze, Brugge Sint-Andries, Brugge Sint-Kruis, Knokke, Oostende, Mariakerke, Lochristi, Oudenaarde, Roeselare en Waregem in de overname.