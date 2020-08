Brandweerzone Meetjesland op zoek naar extra vrijwilligers Joeri Seymortier

15u45 0 Eeklo De hulpverleningszone Meetjesland gaat in september op zoek naar vrijwilligers om het brandweerteam te versterken.

De Brandweerzone Meetjesland is actief in de gemeenten Eeklo, Aalter, Maldegem, Kaprijke en Sint-Laureins. “Vooraleer je vrijwillig brandweerpersoneel kan worden, moet je in het bezit zijn van een Federaal Geschiktheidsattest, kortweg FGA”, zegt zonesecretaris Nele Claes. “Dat attest behaal je door te slagen in de federale geschiktheidsproeven, onderverdeeld in drie modules: een competentietest, een operationele handvaardigheidstest en een reeks lichamelijke geschiktheidsproeven. Om geïnteresseerden wegwijs te maken doorheen de proeven organiseren we in september ‘START TO FGA’, de infoavonden voor de Federale Geschiktheidsproeven.”

Dat gebeurt in de brandweerpost en telkens om 20 uur. Op 21 september in Kaprijke, 23 september in Maldegem, 29 september in Eeklo en 30 september in Aalter. Vooraf inschrijven via personeel@zonemeetjesland.be.