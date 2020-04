Brandweermannen vormen indrukwekkende erehaag voor collega die na een maand Covid-afdeling van AZ Alma mag verlaten Kristof Vereecke

19 april 2020

18u11 2 Eeklo Na een verblijf van een maand op de afdelingen Intensieve Zorg en de COVID-19-afdeling mocht brandweerman Patrick Wallaert (52), verantwoordelijke voor brandweerpost Eeklo, zondagmiddag het AZ Alma verlaten. Zijn manschappen begeleidden hem op indrukwekkende wijze naar buiten.

Wallaert lag twee weken in een kunstmatige coma en was zichtbaar aangedaan door het hele gebeuren. Zijn vrouw duwde zijn rolstoel naar buiten door de erehaag van ruim 60 brandweermannen. “Enkel zij was vooraf op de hoogte”, vertelt communicatieverantwoordelijke Marc Van Hulle. “Patrick zelf wist van niets. Het was een emotioneel moment voor iedereen. Ook voor de mensen van het ziekenhuis. Dit is een nieuw teken van hoop.”

Nadien volgde nog een klaterend applaus voor alle artsen en medewerkers. Waarop Patrick zijn manschappen en het ziekenhuis vaarwel wuifde. In het naar huis rijden werden Patrick en zijn vrouw begeleid door zo’n 15 brandweerwagens van de hulpverleningszone Meetjesland.



