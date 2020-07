Brandweerkapitein Patrick (52) lag twee weken in kunstmatige coma: “Ook ik doe opnieuw een terrasje, maar ik hoop ook dat iedereen de ernst van dit virus beseft”

Eeklo

Brandweerkapitein Patrick Wallaert (52) is opnieuw aan het werk. De verantwoordelijke voor brandweerpost Eeklo lag twee weken in kunstmatige coma door het coronavirus. De beelden van zijn afscheid uit het ziekenhuis gingen midden april heel Vlaanderen rond. “Een vijftigtal brandweermannen en ambulanciers vormden -volledig in tenue- een erehaag terwijl mijn vrouw me naar buiten rolde. Die dag pinkte ik meer dan één traantje van vreugde weg.”