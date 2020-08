Brandweer sluit straat af voor lekkende gasfles Cedric Matthys

08 augustus 2020

17u07 0 Eeklo Vrijdagnamiddag heeft de brandweer de Zuidmoerstraat in Eeklo even afgesloten voor alle verkeer. Een bewoner rook een sterke gasgeur in zijn tuin. Na onderzoek bleek de slang van de gasfles van een barbecue te lekken.

Naar alle waarschijnlijkheid stond de fles te lang in de de zon. De brandweer bracht de situatie onder controle en zette de fles in de schaduw. Om soortgelijke problemen te vermijden gaf de brandweerzone Centrum alvast enkele tips in onze krant.