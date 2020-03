Brandweer Meetjesland haalt lading mondmaskers op Wouter Spillebeen

20 maart 2020

15u23 0 Eeklo Hulpverleningszone Meetjesland stuurde deze morgen net zoals de andere zones in ons land een ploeg uit om een lading van 5 miljoen mondmaskers uit te delen. Dankzij de gezamenlijke actie werden hulpverleners vandaag zo snel mogelijk bevoorraad.

De Vlaamse, Brusselse en Waalse hulpverleningszones stuurden deze morgen elk minstens één ploeg naar de militaire kazerne in Peutie, waar de 5 miljoen chirurgische mondmaskers verdeeld werden. De pakketten werden ingeladen en naar de brandweerzones gebracht, vanwaar de brandweer de bedeling verder organiseert. Ook hulpverleningszone Meetjesland was van de partij, waardoor ook de ziekenhuizen in het Meetjesland een lading mondmaskers kunnen verwachten.