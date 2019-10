Bomenzager moet schade terugbetalen aan stad Wouter Spillebeen

14 oktober 2019

10u02 1 Eeklo De bomenzager die in het centrum van Eeklo een zestal bomen vernielde zogezegd om zijn kettingzaag te testen, moet 7630 euro betalen aan de stad. De rechtbank legde hem een celstraf van twee maanden en een boete van 480 euro op.

Begin juni stond Eeklo perplex. Een man op een speedpedelec met een kettingzaag in de hand had op verschillende plaatsen in Eeklo bomen omgezaagd. Onder andere in het Krügercentrum en de Molenstraat moesten de bomen eraan geloven. De politie kreeg de melding ’s nachts in alle vroegte binnen en patrouilleerde de hele nacht. De politiemedewerkers konden de dader bijna vatten, maar hij kon ontkomen door een werf van wegenwerken in te rijden.

Eind juli kwam dan toch een verdachte in zicht toen een gsm-toestel werd uitgelezen in het kader van een drugsonderzoek. Een rechercheur van de lokale politie trof beeldmateriaal van de bewuste daad aan op het toestel van een vriend van de bomenzager. Toen de politie hem hiermee confronteerde, bekende hij spontaan. Zijn uitleg was al even bizar als zijn daad. “Ik wilde mijn pas geslepen kettingzaag testen”, zei hij. Na de aanhouding verklaarde hij ook dat hij onder invloed was van alcohol.

De rechtbank legde de bomenzager nu een celstraf van twee maanden en een boete van 480 euro op. Aan de stad Eeklo, die zich burgerlijke partij stelde, moet de man de schade ter waarde van 7630 euro vergoeden.