Bloedinzameling Eeklo en Sint-Laureins verhuist naar Mimosa: “Zaakvoerder toont zijn solidariteit” Joeri Seymortier

07 mei 2020

13u15 0 Eeklo Het Rode Kruis Eeklo en Sint-Laureins heeft een nieuwe datum en nieuwe locatie voor de bloedinzamelingen: op dinsdag 12 mei, voor het eerst in de zaal van Mimosa Eeklo.

Dinsdag kunnen bloedgevers langs gaan in de August Van Ackerstraat 21 in Eeklo, en dat van 15.30 tot 21 uur. “Bloed geven blijft belangrijk, ook in deze coronatijden”, zegt voorzitter Natasja Lippens. “Daarom zet Mimosa Eeklo dinsdag speciaal haar deuren gratis open voor onze bloedinzameling. De bloedinzameling gaat dus niet door in de Kubiek en ook niet in Sint-Jozef op 19 mei, zoals veel bloedgevers dat gewoon zijn. Op eigen initiatief liet de zaakvoerder weten dat hij op deze manier zijn solidariteit wil tonen.”

Bloed gaan geven in coronatijden is geen probleem. “De veiligheid van de donoren is altijd topprioriteit”, zegt communicatieverantwoordelijke Filip Smet. “Er wordt strikt toegezien op de handhygiëne en ook de afstandsmaatregel van 1,5 meter tussen verschillende personen wordt strikt nageleefd. Bloed geven en krijgen is dus veilig.”

Info: http://donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800/777.00.