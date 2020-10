Blakstraat en Galgenstraat krijgen nieuwe asfalt: in zes fasen voor minder hinder Joeri Seymortier

02 oktober 2020

11u15 2 Eeklo Als het weer geen roet in het eten gooit, staat volgende week de asfaltering van de Blakstraat en de Galgenstraat in Eeklo op het programma.

De aannemer werkt in zes fasen om de hinder te beperken. Op maandag 5 en dinsdag 6 oktober staat de uitbraak van het asfalt in de Blakstraat gepland, tussen rotonde en Hortensialaan. De rest van de week gaat naar de uitbraak van het kruispunt Schependreef.

Fase drie staat op maandag 12 en dinsdag 13 oktober gepland: uitbraak asfalt in de Galgenstraat, tussen Raverschootstraat en kruispunt Schependreef. Op woensdag 14 oktober is het dan fase vier met de uitbraak van asfalt in de Blakstraat, tussen Hortensialaan en Baljuwdreef, inclusief de kruispunten.

Vanaf 15 oktober wordt ook werk gemaakt van het affrezen van de rijweg tussen de Baljuwdreef en Ringlaan. Tussen 15 en 23 oktober tenslotte wordt het asfalt gegoten in de Blakstraat tussen Ringlaan en rotonde Tuinwijklaan, en in de Galgenstraat tussen Raverschootstraat en Schependreef, inclusief de kruispunten.

