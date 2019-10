Blakstraat en Galgenstraat krijgen make-over: zo zal het er uit zien Joeri Seymortier

09 oktober 2019

09u56 0 Eeklo De Blakstraat en de Galgenstraat in Eeklo krijgen een nieuwe inrichting. Er komt meer groen, en er wordt gezorgd voor meer verkeersveiligheid.

Na de aanleg van de nieuwe rotonde aan het ziekenhuis AZ Alma werd de Blakstraat afgesloten van de Ringlaan R43. De straten er rond zijn daardoor woonstraten geworden. “In de Blakstraat zullen bomen aangeplant worden”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “De bomen zorgen voor een visuele versmalling van de rijbaan, waardoor de snelheid van het verkeer afneemt. Bijkomend worden parkeervakken gemaakt die het parkeren organiseren, en het verkeer ook moeten afremmen. Alle kruispunten worden visueel benadrukt met okerkleurig asfalt en markeringen. Doordat er twee scholen en een kinderopvang in deze omgeving gevestigd zijn, passeren er heel wat ouders, grootouders en kinderen dagelijks in de Blakstraat. Daarom wordt langs één zijde in de Blakstraat een voetpad aangelegd.”

Boompjes

De Galgenstraat behoudt zijn verbindingsfunctie tussen de Raverschootstraat en de Brugsesteenweg. Door aanplanting van nieuwe boompjes en door bijkomende groenstroken te voorzien, wordt voor een aangename verblijf- en woonstraat gezorgd. Ook de schoolomgeving en de fietsoversteek ter hoogte van de Schependreef worden veiliger ingericht. De kruispunten worden visueel benadrukt met okerkleurig asfalt en bijkomende markeringen.

Blinken en stinken

De werken moeten in het voorjaar 2020 starten. CD&V is niet opgezet met het plan. “Het worden mooie straten met mooie bomen”, zegt Odette Van Hamme. “Maar het blijft een beetje blinken vanboven en stinken vanonder. Er wordt niet voor een gescheiden riolering gezorgd. Gaan we de nieuwe baan dan binnen vijf jaar weer moeten open breken? Dit stadsbestuur heeft geen visie”, vindt Van Hamme.