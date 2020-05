Bijna helft van bouwproject Dans al verkocht: “Huizenjagers laten zich niet afschrikken door corona” Joeri Seymortier

04 mei 2020

08u03 0 Eeklo Het nieuwe bouwproject Dans aan de Boelare in Eeklo bestaat enkel nog maar op papier, maar toch zijn nu al bijna de helft van de 52 appartementen verkocht.

Dans wordt een nieuw project tussen het Jan Frans Willemsplein en de Boelare in Eeklo, op de voormalige site van balletschool Anne-Sophie Deweer. “Huizenjagers laten zich niet afschrikken door het coronavirus”, zeggen Peter en Hans Vereycken van vastgoedontwikkelaars Stigt en Hoome. “De interesse in onze projecten is de voorbije weken toegenomen. En dat vertaalt zich ook naar de verkoop. Van bouwproject Dans in Eeklo zijn op vier maanden tijd bijna de helft van de 52 appartementen verkocht. En dat nog vóór de eerste steen gelegd is. Mensen zitten thuis en hebben meer tijd om een nieuwe woning te zoeken. Dit is dus het ideale moment om te vergelijken en knopen door te hakken.”

De afbraakwerken van de dansschool zijn al achter de rug zodat de archeologen binnenkort hun werk kunnen doen. Rond de zomer starten de bouwwerken. Info: www.dans-eeklo.be.