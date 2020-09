Bibliotheek Eeklo vanaf donderdag weer open Joeri Seymortier

29 september 2020

13u40 0 Eeklo Eeklo versoepelt de werking van de stadsdiensten en opent vanaf 1 oktober weer de deuren van de stedelijke bibliotheek.

Vanaf 1 oktober kun je in de bib van Eeklo weer zelf materialen kiezen, kranten en tijdschriften lezen en de computers gebruiken. De afhaalbib wordt vanaf 1 oktober stopgezet. De bib is weer open op de gewone openingsuren, ook op zaterdag van 9 tot 12 uur. “Veilig naar de bib staat voorop”, zegt schepen van Cultuur Isaura Calsyn (Groen). “Zo wordt het aantal bezoekers beperkt: maximum twintig mensen tegelijk in de bib.

Je wordt gevraagd je bezoek ook te beperken tot dertig minuten. In oktober zijn er nog geen voorleesmomenten op zaterdag. Ook ‘senioren in de bib’ op 6 oktober gaat voorlopig nog niet door.”

Meer info op www.eeklo.be/bibliotheek.