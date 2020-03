Bezoekverbod in AZ Alma: “Personeel laat patiënten videochatten met thuisfront” Joeri Seymortier

18 maart 2020

17u20 19 Eeklo AZ Alma start het project ‘Hallo AZ Alma’ op om patiënten via videochat in contact te laten komen met het thuisfront.

Er geldt door de coronacrisis een totaal bezoekverbod in het streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo. Het ziekenhuis laat patiënten die zelf geen smartphone hebben nu videochatten met het thuisfront, om zo sociale isolatie tegen te gaan. “Wij beseffen dat het opgelegde bezoekverbod heel zwaar is, zowel voor de gehospitaliseerde patiënten als voor de familieleden op het thuisfront”, zegt woordvoerder Marc Van Hulle. “Het gros van de patiënten kan dat isolement overbruggen door via de smartphone contact te houden. Maar niet iedereen is daartoe in staat. Zwaar zorgbehoevende patiënten die geen smartphone hebben worden door ons geholpen. We gaan tot drie keer per week en per patiënt de familie en vrienden in woord en beeld in contact laten komen. Dat zal gebeuren met een AZ Alma-smartphone, geactiveerd met WhatsApp, en met begeleiding van een medewerker van de dienst patiëntenbegeleiding.”

Voorwaarden

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. “Om overbelasting te voorkomen, mikken we in de eerste plaats op zwaar zorgbehoevende patiënten zonder smartphone, die in sociaal isolement dreigen af te glijden. Patiënten met een vermoeden van besmetting of een besmetting, horen hier voor alle duidelijkheid niet bij. Bovendien kunnen die gesprekken enkel binnen een bepaald tijdsslot plaats vinden, en dat wordt met het thuisfront afgesproken”, klinkt het nog.

Stuur een mail

Concreet? Stuur een mailtje naar hallo@azalma.be met het onderwerp ‘Hallo AZ Alma’. Zet daarin het emailadres en het gsm-nummer waarop je gecontacteerd wil worden. Erna volgt een praktische mail met daarin alle afspraken over de geplande oproep met de patiënt.