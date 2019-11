Bezoekers blijven weg uit seniorenrestaurant nadat lunch van 6 naar 8 euro ging: 35 procent minder bezoekers Joeri Seymortier

03 november 2019

11u37 0 Eeklo De prijsverhogingen in het restaurant van lokaal dienstencentrum Zonneheem in Eeklo hakken er goed in. In september waren er 35 procent minder bezoekers. N-VA Eeklo wil aanpassingen, zodat de senioren terug op een betaalbare manier elkaar kunnen ontmoeten voor een lunch. De stad wil pas na Nieuwjaar evalueren, maar zegt de tarieven opnieuw te willen aanpassen, mocht dat echt nodig blijken.

De prijsverhogingen in Zonneheem in Eeklo zorgden afgelopen zomer voor een pak discussie. Na jaren gelijke prijzen besliste het nieuwe stadsbestuur om de prijzen aan te passen. Voor een maaltijd betaal je nu 8 euro in plaats van 6 euro. Wie jonger is dan 60 jaar of niet in Eeklo woont, betaalt 10 euro. Ook het sociaal tarief van 4 euro werd opgetrokken, zodat de sociaal zwakkere senior dieper in de beugel moet tasten.

“De prijsverhogingen hakken er duidelijk zwaar in”, zegt gemeenteraadslid Hilde Lampaert (N-VA). “In augustus waren er 392 bezoekers minder dan in dezelfde maand vorig jaar. In september zakte het aantal bezoekers zelfs van 2.275 naar 1.495. Dat is een daling van maar liefst 35 procent. Het Zonneheem is een ontmoetingsplaats voor senioren, buurtbewoners en sympathisanten. Het Zonneheem moet niet winstgevend zijn. Eeklo moet juist nog meer investeren in het sociaal karakter van Zonneheem. De stad moet investeren in deze ontmoetingsplaats voor senioren en kwetsbare groepen. De prijsverhogingen doen afbreuk aan de goede werking van Zonneheem.”

Later evalueren

N-VA Gemeenteraadslid Hilde Lampaert pleit voor een terugdraaiing van de prijsverhogingen, zowel in het restaurant als in het café. In het café werd beslist om vooral de zwaar alcoholische dranken duurder te maken. Bevoegd schepen Danny Smessaert (SMS) is kort in zijn commentaar. “We hebben aanpassingen gedaan en die kan je pas na zes maanden evalueren, dus vandaag nog niet”, zegt Smessaert. “Er werden in Zonneheem maaltijden geserveerd voor 4 euro, en dat kan echt niet meer. Maar ik hoor nu zelfs de roddel dat wij als stad het restaurant van Zonneheem willen sluiten. Dat wil ik met klem ontkennen.”

Was de prijsstijging te fors? Dat kan. We gaan dat evalueren en als stadsbestuur onze verantwoordelijkheid nemen. Marc Windey, schepen van Financiën

Schepen van Financiën Marc Windey (SMS) laat al wat meer in zijn kaarten kijken. “Er werd in het verleden te lang gewacht om een prijsverhoging door te voeren. Dat geeft zelfs de centrumraad toe”, zegt schepen Windey. “Wij hebben die scheve situatie nu proberen recht te trekken. Misschien te fors? Dat kan. We gaan dat evalueren en als stadsbestuur onze verantwoordelijkheid nemen. Jammer dat het Zonneheem de laatste maanden zo negatief belicht wordt. We hebben een dienstencentrum waar ze in Lievegem, Aalter en Maldegem jaloers op zijn. Met een paar personeelsleden en maar liefst 80 vrijwilligers wordt daar elke dag schitterend werk geleverd. Wij hebben daar als stad het grootste respect voor”, klinkt het nog.