Bestuurders onder invloed en met verboden wapens betrapt bij grote controleactie Wouter Spillebeen

30 november 2019

15u35 12 Eeklo Naar aanleiding van de Verkeersveilige Nacht, de aftrap van de BOB-campagne, heeft politiezone Meetjesland Centrum langs de N9 in Eeklo een grootschalige controle uitgevoerd. Daarbij liepen niet alleen bestuurders onder invloed van alcohol tegen de lamp, maar ook chauffeurs die drugs gebruikt hadden en zelfs twee personen met verboden wapens in de auto.

De politiezone kreeg ondersteuning van aspirant-hoofdinspecteurs van de politieschool PAULO en kon zo een grote controleactie opzetten. 339 chauffeurs moesten een ademtest afleggen. Vier van hen bliezen ‘alarm’ en vier anderen bliezen ‘positief’. Van een van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Drie chauffeurs bleken daarnaast onder invloed te zijn van cocaïne, speed of cannabis. Een van hen had geen rijbewijs meer en was niet teruggekeerd naar de gevangenis na een penitentiair verlof. Hij werd aangehouden en zal teruggebracht worden naar de gevangenis. Van de anderen werd het rijbewijs meteen ingetrokken voor 15 dagen.

Bij de controles werden ook twee verboden wapens gevonden, namelijk een dolkmes en een baseballknuppel. De politie vond ook een kleine hoeveelheid cocaïne die een bestuurder vlak voor de controlepost nog uit zijn wagen had gegooid. De politiezone Meetjesland Centrum organiseert de komende maanden nog meerdere grote en kleinere controleacties in het hele grondgebied.