Bemoedigende coronacijfers in Meetjesland: Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins en Assenede al een week zonder nieuwe besmettingen Joeri Seymortier

06 augustus 2020

11u40 24 Eeklo Vier gemeenten in het Meetjesland doen het al een week zonder nieuwe coronabesmettingen: Eeklo, Kaprijke, Assenede en Sint-Laureins.

In Eeklo slaat de risicofactor sinds vandaag (donderdag) op nul. Dat betekent dat er de voorbije week geen nieuwe besmettingen meer opgetekend zijn. De laatste coronabesmetting in Eeklo dateert ondertussen al van 28 juli. Mooie cijfers, maar ook de komende dagen en weken moeten de maatregelen strikt gevolgd worden om een heropflakkering te vermijden.

Ook Sint-Laureins, Kaprijke en Assenede hebben een risicofactor nul, met al een week geen coronabesmettingen. De laatste besmetting in Kaprijke dateert van 25 juli. In Assenede is dat 29 juli. In Sint-Laureins zelfs al van 2 juni.

Evergem heeft in augustus nog geen nieuwe besmettingen, en staat op risicofactor drie. In Aalter was er nog een besmetting op 4 augustus, en daar staat de risicofactor op 7. Maldegem staat op risicofactor 8, met op 3 augustus de voorlopig laatste besmetting. Ook in Lievegem zijn er op 4 en 5 augustus geen nieuwe besmettingen bijgekomen, en staat de risicofactor op 15. Pas vanaf een risicofactor 20 komt een gemeente in het rood. Dat wil dan zeggen dat er in een week 20 besmettingen zijn op 100.000 inwoners.

Zelzate heeft drie nieuwe bestemmingen deze week, en komt met risicofactor 23 even in de rode zone.

