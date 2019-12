Belastingverlaging ‘asociaal’ volgens sp.a: “Vooral de hoge inkomens krijgen voordeel” Joeri Seymortier

28 december 2019

10u34 0 Eeklo De personenbelasting daalt in Eeklo van 8 naar 7,7 procent en dat is verrassend niet naar de zin van de sp.a.

De socialisten zitten niet meer in de gemeenteraad in Eeklo, maar volgen de politiek aan de zijlijn. Sp.a Eeklo spreekt zich uit tegen de genomen belastingverlaging. “Voor de stadskas komt dit neer op een minderinkomen van ongeveer 250.000 euro, en volgens het schepencollege dus gemiddeld 25 euro per gezin”, zegt Christiaan De Wulf. “Maar dat is een vals beeld. De hogere inkomens zullen kunnen genieten van een belastingvermindering van honderden euro’s, terwijl de lagere inkomsten weinig of zelfs niets zullen krijgen. De omvang van de belastingvermindering laten afhangen van het inkomen, is een schande.”

Wat stelt sp.a dan wel voor? “Er is een veel eerlijkere verdeling mogelijk. Een vermindering van de Algemene Eeklose Belasting, bijvoorbeeld. Die bedraagt vandaag 80 euro. Als we die met 25 euro doen zakken voor elk gezin, zou dat voor de stadskas dezelfde gevolgen hebben, en zou iedereen kunnen meegenieten.”