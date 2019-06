Begraafplaats Eeklo: ook oudste deel moet weer gebruikt worden Joeri Seymortier

24 juni 2019

07u53 0 Eeklo De stad Eeklo werkt aan een toekomstvisie voor de stedelijke begraafplaats.

Het oudste deel van de stedelijke begraafplaats is sinds 2004 beschermd als monument. Kunsthistorica Anne-Mie Havermans en landschapsarchitecte Ann Voets maken momenteel een toekomstvisie op. Er wordt een beheersplan opgemaakt, en na goedkeuring door het Agentschap Onroerend Erfgoed kunnen in de komende jaren gerichte werken worden uitgevoerd. Vlaanderen voorziet zelfs subsidies. “Er worden momenteel ook mogelijkheden bestudeerd om ook de oudere delen van de begraafplaats actief in gebruik te houden”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “Ik denk daarbij aan hergebruik van graven en peterschap. Door de begraafplaats verder uit te bouwen als een volwaardige groene ruimte, zal de gebruikswaarde ervan toenemen.”

Op dinsdag 25 juni om 20 uur wordt een infovergadering gegeven in het cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo. Op de infovergadering zal aan de hand van beeldmateriaal de stand van zaken van het beheersplan toegelicht worden. Nadien is er ruimte voor vragen.

Info: www.eeklo.be.