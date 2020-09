Gesponsorde inhoud BCA stelt nieuw woonproject voor: “Jij kiest hoe jouw woning eruitziet, wij doen de rest” Aangeboden door BCA Van de commerciële redactie

10 september 2020

16u08 0 Eeklo Op zoek naar een nieuwe woning die dicht bij het groen ligt en ook bereikbaar is? Dan is het woonproject in de Zuidstraat in Kaprijke iets voor jou. “Alle veertien woningen hebben hun eigen karakter”, zegt Francis Vandeginste van BCA. “Je kunt de inrichting helemaal zelf kiezen.” In het weekend van 19 en 20 september wordt het project voorgesteld.

Aannemer, verkavelaar en projectontwikkelaar... BCA uit Aalter is het allemaal. Dat het familiebedrijf ervaring heeft, is een understatement. Vandaag staat de tweede generatie aan het roer. Met 46 jaar op de teller vormt het dan ook een vaste waarde in de regio. “In die tijd is de bouwwereld erg veranderd”, weet Francis. “Maar onze missie is nog altijd dezelfde: jouw droomhuis waarmaken.”

Maatwerk en duurzaamheid

En wie weet staat jouw droomhuis binnenkort wel in de Zuidstraat in Kaprijke. Daar is BCA een gepersonaliseerde groepswoningbouw aan het realiseren. Het gaat om veertien halfopen bebouwingen met elk hun eigen karakter. De inrichting – van keuken tot badkamer – kies je als toekomstige bewoner zelf, zodat alles volgens jouw wensen en persoonlijkheid is. Maatwerk is waar BCA voor staat.

We houden de vinger aan de pols met de nieuwste technieken en energievereisten Francis Vandeginste, BCA

Een andere waarde die BCA hoog in het vaandel draagt, is duurzaamheid. “We houden de vinger aan de pols met de nieuwste technieken en energievereisten”, vertelt Francis. “Zo zijn de woningen uitgerust met zonnepanelen en een regenwaterput- en pomp. En uiteraard zijn ze goed geïsoleerd.”

Toplocatie

Verder heeft elke woning een tuin. De grondoppervlakte varieert tussen de 335 en 520 vierkante meter. Als je nog meer rust wilt, kun je naar de Lembeekse bossen. Het woonproject ligt met andere woorden dicht bij het groen. Verder is het met de E34 in de buurt makkelijk bereikbaar. Zonder problemen geraak je in Gent, Antwerpen en Brugge. “We kunnen zeker spreken van een toplocatie”, vindt Francis.

De eerste fase van het project is in volle uitvoering. De tweede fase start eind dit jaar en de laatste voor het einde van 2021. Wil je al eens een kijkje komen nemen? Dat kan tijdens de voorstelling in het weekend van 19 en 20 september. Om alles coronaproof te laten verlopen, moet je je wel op voorhand inschrijven.

Projecten in Eeklo

Fan van het concept? Werp dan zeker ook een blik op het project in Eeklo. Daar biedt BCA in de Broeders van Liefdestraat iets gelijkaardig aan. Het gaat om negen geoptimaliseerde eigentijdse stadswoningen met een ruime zolder. Ook hier is elke woning anders en sluit de binnenafwerking perfect aan op jouw smaak. “Daarnaast bieden we in Eeklo (Sogeta – Linnenstraat) nog drie bouwgronden voor halfopen bebouwing aan volgens de maatwerkformule. Hier vertrekken we van een blanco blad en werken we samen het ontwerp uit”, besluit Francis.

Meer info over alle projecten op bcabouwtbeter.be. Je kunt ook contact opnemen via info@bcabouwtbeter.be of op 0473/38.45.85.