Bar-De-Q brengt échte mojito’s aan huis: “Leuk om zelf te genieten of vrienden te verrassen” Joeri Seymortier

11 april 2020

11u46 22 Eeklo Kurt Boelens van Bar-De-Q uit Eeklo heeft zijn handen vol met zijn mojito’s aan huis. Elke dag moet de mojitoman er op verplaatsing meer dan honderd maken.

Bar-De-Q in de Kaaistraat in Eeklo is zoals elke andere horecazaak gesloten. Maar zaakvoerder Kurt Boelens blijft niet bij de pakken zitten. Hij bouwde zijn bestelwagen om tot een rijdende bar, en brengt dezer dagen mojito’s aan huis. “Niet vooraf gemaakt in een fles, maar echt ter plaatse aan je deur stuk per stuk bereid”, zegt Kurt Boelens. “In de laadruimte van mijn bestelwagen staan flessen Bacardi, bakken ijs en alle benodigdheden voor een echte versgemaakte mojito. Voor 6 euro kan je thuis genieten van een drankje. Ik rij elke dag uit tussen 14 en 22 uur, en maak zo meer dan honderd mojito’s per dag. Elke dag kies ik een andere gemeente in of rond Eeklo uit, waar ik ga leveren. Zo doe ik afwisselend elke gemeente van het Meetjesland aan. Er zijn ook mensen die hun vrienden op een originele manier trakteren. Zij betalen de mojito, geven mij het adres van hun vriend, en ik bel dan aan als verrassing. Iedereen is nu toch ‘in zijn kot’ dus dat kan geen probleem zijn”, zegt Kurt.

Bestellen kan enkel door een sms te sturen naar Kurt op 0497/50.19.77. Dan stuurt hij terug op welke dag hij in je buurt is. Ook op de Facebookpagina van Bar-De-Q staat elke dag waar de mojitoman naartoe rijdt. Je kan in de Kaaistraat ook maaltijden bestellen en afhalen.