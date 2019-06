Baloise Belgium Tour rijdt woensdag door Meetjesland, donderdag door Aalter en Deinze Joeri Seymortier

11 juni 2019

12u07 0 Eeklo De Baloise Belgium Tour rijdt op woensdag 12 juni door het Meetjesland, en op donderdag 13 juni dwars door de nieuwe fusiegemeenten Aalter en Deinze.

Woensdag staat de rit van Sint-Niklaas naar Knokke-Heist gepland. Lotto Soudal stuurt onder meer Tim Wellens en Victor Campenaerts. Deceuninck-Quick-Step brengt Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel mee.

Woensdag rond 12.47 uur rijden de renners via De Katte onze regio in Zelzate binnen. Via de Assenedesteentweg rijden ze dan naar Assenede, om dan via de Stoepestraat, Nieuwbrugstraat en de Stroomstraat naar Kaprijke te rijden. Om 13.05 uur zijn ze daar in de Beekstraat. Via de Vaartstraat en Lembeke-Dorp rijden de profrenners rond 13.10 uur door naar Eeklo. Rond 13.20 uur zie je de renners in de Vrombautstraat, Zandvleuge en zo op de N9 in de Leopoldlaan. De renners rijden dan heel de N9 af om rond 13.30 uur door Maldegem te rijden, en om 13.45 uur in Donk richting West-Vlaanderen te rijden.

Knokke-Zottegem

Donderdag staat de rit Knokke-Heist naar Zottegem gepland. De renners worden donderdag rond 11.45 uur eerst in Knesselare verwacht. Via de Kloosterstraat en De Plaats rijden de renners via de Hoekestraat naar Maria-Aalter. Rond 11.54 uur wordt het peleton daar in de Blekkervijverstraat verwacht.

Via Stratem, de Sterrenwijk en de Biesemveldstraat in Aalter, rijden de renners om 12.05 uur door naar de Steenweg op Deinze, om zo door Lotenhulle te rijden. De renners rijden de hele N409 af door Vinkt, om zo dan naar Deinze te rijden. Daar worden ze om 12.22 uur aan de Tweebruggenlaan verwacht. Via de Volhardingslaan en de Gaversesteenweg rijden de renners zo door richting Kruishoutem.

Het volledige parcours kan je vinden op www.golazo.com/parcours.

