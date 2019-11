Balloonmeeting wil na 34 jaar Eeklo verlaten: “Als de stad niet meer geld voorziet, zijn we weg” Joeri Seymortier

20 november 2019

17u44 0 Eeklo De Meetjeslandse Balloonmeeting wil na 34 jaar vertrekken uit Eeklo en gaat op zoek naar een nieuwe locatie. Volgens het bestuur van de Balloonmeeting is er meer geld nodig, maar geeft het nieuwe stadsbestuur te weinig ondersteuning. De stad houdt het op 12.500 euro subsidie, en dat doet voor de Balloonmeeting de deur dicht.

Bommetje onder de evenementenkalender van de hoofdstad van het Meetjesland. De kans bestaat dat Eeklo vanaf 2020 geen Balloonmeeting meer kan organiseren. De organisatoren zeggen alvast de stad Eeklo los te laten als partner.

“Bij aanvang van de nieuwe legislatuur van het nieuwe stadsbestuur beloofde men de Balloonmeeting meer ‘elan’ te geven en verder uit te bouwen”, zeggen de frontmannen Guy Bral, Kris Wille en Erik Wille van de vzw Balloonmeeting Meetjesland. “Dat vraagt niet alleen extra inspanningen van ons als vrijwilligers, maar dat vraagt vooral ook om extra financiële middelen. Wij stellen vast dat er in Eeklo dit jaar wel nieuwe evenementen ontstaan (zoals Eeklo Beach, nvdr). Daarvoor vindt het stadsbestuur blijkbaar wel de nodige middelen. Maar voor een bestaand en succesvol event zoals onze Balloonmeeting zijn geen extra middelen te vinden. Op deze manier kunnen wij niet langer de Balloonmeeting in Eeklo organiseren. Wij laten de stad Eeklo dan ook na 34 jaar los.”

Blijkbaar is er wel geld voor nieuwe evenementen, maar geen extra middelen voor bestaande succesvolle zaken Organisatoren Balloonmeeting

Het was 1986 toen de ‘Balloonmeeting Eeklo’ voor het eerst georganiseerd werd, toen nog kleinschalig. De daarop volgende jaren bouwde de Meetjeslandse Balloonmeeting vzw samen met haar partners verder aan het evenement. Samen met de stad Eeklo en de regionale televisiezender AVS werd de Balloonmeeting één van de grootste evenementen in het Meetjesland. “In de jaren negentig brachten wij in samenwerking met de toenmalig Radio Donna meer dan 30.000 toeschouwers naar de sportterreinen in Eeklo. Bij goed weer komen er nu nog altijd meer dan 10.000 bezoekers naar de Balloonmeeting. Jammer dat voor zo’n evenement geen extra middelen mogelijk zijn”, klinkt het nog.

Natuurlijk willen we de Balloonmeeting behouden. Maar terugkomen op beslissingen over het budget wordt moeilijk Luc Vandevelde, burgemeester Eeklo

De organisatoren en het stadsbestuur hebben woensdagvoormiddag een vergadering gehad. Daar werd beslist om voor 2020 dezelfde ondersteuning te behouden: 12.500 euro subsidie, en logistieke ondersteuning van de stadsdiensten. “Dat diezelfde dag nog beslist wordt om dan Eeklo te verlaten, betreur ik ten stelligste”, reageert een verraste burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “De Balloonmeeting heeft vier jaar op rij slecht weer gehad, en heeft daardoor wat minder financiële speelruimte. Natuurlijk willen wij als Eeklo dat de Balloonmeeting blijft. We besparen op veel, maar hebben daarom net beslist om de Balloonmeeting dezelfde ondersteuning te blijven geven. Maar dat is blijkbaar niet genoeg. Of wij het geld nog kunnen verhogen? Normaal gezien is het niet de bedoeling om op genomen beslissingen in het budget terug te komen”, zegt de burgemeester nog.

