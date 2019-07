Balloonmeeting Eeklo: “Twee keer kletsnat: bij de opbouw van het zweet, nu van de regen” Eerste dag valt in het water en geen luchtballon te zien Joeri Seymortier

27 juli 2019

22u24 29 Eeklo De eerste dag van de AVS Balloonmeeting in Eeklo is zaterdag letterlijk in het water gevallen. Door de regen kon geen enkele ballon de lucht in. De ballonnen werden niet eens uitgerold. Er was dan ook amper volk op het feestterrein. “Niet leuk, maar dit wordt ook niet de doodsteek van de Balloonmeeting”, klinkt het.

Al de hele maand juli is het volop zomer, en net op het weekend van de Balloonmeeting gaan de regensluizen wagenwijd open. Vlaanderen heeft gesmeekt naar afkoeling en regen, maar voor de organisatoren van een van de grootste evenementen van Eeklo, kon de timing niet slechter komen.

“De hele dag is uitgeregend, dus het werd al snel duidelijk dat er op zaterdagavond geen enkele ballon de lucht zou ingaan”, zegt voorzitter Guy Bral. “Dat ik daar ogenschijnlijk rustig onder blijf? We kunnen alles perfect voorbereiden, maar aan het weer kunnen wij niets veranderen. En laat dat voor een Balloonmeeting nu zowat de belangrijkste factor zijn. Het is natuurlijk wel een beetje frustrerend dat het echt al heel de zomer mooi weer is, dat het volgende week opnieuw zomer wordt, maar dat het net dit weekend regent. We zijn deze editie in ieder geval twee keer kletsnat geweest: bij de opbouw van het zweet, omdat dat moest gebeuren bij temperaturen van veertig graden. En op de meeting zelf door de regen die met bakken uit de lucht viel.”

“Geen doodsteek”

Het is ondertussen vijf jaar geleden dat de Balloonmeeting in Eeklo nog eens volledig kon doorgaan, met alle geplande vluchten. Wordt dit niet financieel lastig voor de organisatoren? “De voorbije jaren was er altijd wel één van de drie vluchten die kon doorgaan, maar het is inderdaad al verschillende jaren geleden dat we een volledige Balloonmeeting kunnen houden hebben”, zegt Guy Bral. “Neen, dit wordt niet de doodsteek van de AVS Balloonmeeting Stad Eeklo. We weten na bijna 35 jaar perfect hoe we zoiets moeten indekken. Wanneer de ballonnen de lucht niet ingaan, dan hebben we minder kosten. Maar ook minder publiek, en dus minder inkomsten. Als er wel gevlogen wordt, hebben we meer kosten, maar ook meer inkomsten. Het is vooral jammer voor de vele mensen die hier maanden werk en voorbereiding in gestoken hebben”, klinkt het nog.

Tom Dice en zijn vriendin Kato kwamen zaterdagavond optreden met hun groep The Starlings. Ook toen bleef het maar regenen, maar toch bleven een honderdtal echte fans voor het podium en vooral onder de schuiltenten staan. Voor de foorkramers en de uitbaters van de eetkramen was het minder feest. Zij hadden zaterdagavond amper inkomsten in hun kassa.

De Romeo’s

Voor zondag 28 juli zijn de ochtendvluchten sowieso ook afgelast. Voor zondagavond zijn de voorspellingen iets gunstiger, en bestaat er een kans dat de ballonnen opgaan. Zondag starten Clown Cobe en Jojo om 14.30 uur. Stories TV brengt om 15 uur Yves Segers, Sha-Na, Udo en The Starlings mee. Om 17.30 uur is er een optreden van De Romeo’s. De ballonnen worden om 19 uur opgelaten, en nadien speelt Fifties Fever.