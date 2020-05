Balie Stadskantoor Eeklo gaat maandag weer open op afspraak Joeri Seymortier

08u29 2 Eeklo De stad Eeklo breidt de dienstverlening vanaf maandag 4 mei uit, en zal de balie van het Stadskantoor openen na afspraak.

Tijdens de coronaperiode wordt er bij het stadsbestuur Eeklo voor gekozen om steeds op afspraak te werken. Deze afspraak kan ingepland worden via mail of telefonisch. De gebouwen van stad Eeklo blijven gesloten tot en met zondag 17 mei. In het Stadskantoor gaat de balie vanaf maandag 4 mei wel weer open, op afspraak. Je zal daar terecht kunnen voor het aankopen van composteermateriaal en inzage in openbare onderzoeken.

De afspraak voor het aankopen van composteermateriaal kan gemaakt worden via groenafval@eeklo.be, of telefonisch op 09/218.28.54.