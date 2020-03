Bakkersgast trakteert rusthuis Sint-Elisabeth op lekkere taartjes Joeri Seymortier

28 maart 2020

10u08 5 Eeklo Bakkersgast Steven Van Laeke (45) uit Eeklo heeft taartjes afgeleverd aan het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Eeklo.

Steven werkt bij Berts Bakkerij in Balgerhoeke en mocht daar 240 gebakjes maken die hij dan verdeelde in de zorg. “Ik heb meerdere familieleden die in de zorg werken, en wou echt iets doen voor die mensen”, zegt Steven. “Ik heb de mensen van Sint-Elisabeth in Eeklo een hart onder de riem proberen te steken, met lekkere appeltaart en appelcake. De mensen die nu in de zorg werken, verdienen een dikke pluim voor hun inzet, moed en het vele harde werk. Torenhoog respect voor wat die mensen elke dag doen. Zonder de verplegers, verzorgenden, keukenpersoneel en onderhoudspersoneel zouden de bewoners van de rusthuizen het nog veel moeilijker hebben. Hun werk verdient dan ook een zoet cadeautje.”