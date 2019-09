Azaleaweekend voor Kom op tegen Kanker: extra locaties in Eeklo Joeri Seymortier

11 september 2019

16u51 3 Eeklo Kom op tegen Kanker houdt komend weekend het plantjesweekend, en daar zal je in Eeklo niet naast kunnen kijken.

Je kan op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 september ook in Eeklo azalea’s kopen, ten voordele van Kom op tegen Kanker. Voor het vierde jaar op rij zet Nancy Bommeleyn haar schouders onder de actie. Dit jaar krijgt ze de steun van enkele enthousiastelingen waardoor ze nog veel meer bloemetjes hopen te verkopen. Je vindt de verkoopploeg dit jaar op de vertrouwde locatie aan schoenen D’hondt in de Oostveldstraat, maar nu ook aan warenhuis Colruyt in de Vromboutstraat en aan de AD Delhaize in de Stationsstraat. De ploegen starten op donderdagochtend vanaf 9 uur, en doen door tot zaterdagnamiddag.