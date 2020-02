AZ Alma wuift bekend gezicht uit: kinderarts Lut Verdonck na 34 jaar met pensioen Joeri Seymortier

14u12 0 Eeklo Het streekziekenhuis AZ Alma uit Eeklo wuift dokter Lut Verdonck uit, na 34 jaar trouwe dienst in het ziekenhuis.

Met het afscheid van dokter Lut Verdonck verliest AZ Alma een vertrouwd gezicht. De vrouw startte in 1986 als arts-specialist in de kindergeneeskunde in AZ Alma. Haar echtgenoot dokter Jan Maeyaert, arts-specialist in de pijntherapie en anesthesie, was toen ook aan de slag in het ziekenhuis. Hij ging eind vorig jaar op pensioen. “Dokter Verdonck was heel graag gezien. Ze was jarenlang arts-diensthoofd van de pediatrie en was ook heel begaan met de afdeling neonatologie”, klinkt het bij AZ Alma.

Na het vertrek van dokter Verdonck telt AZ Alma nog vier pediaters: arts-diensthoofd dokter Katrien Vanneste, dokter Alexandra De Rooster, dokter Jo Keepers en dokter Evelyn Van Hoorebeke.