AZ Alma voorbereid op coronavirus: “Isolatiekamer kan snel gecreëerd worden” Joeri Seymortier

28 januari 2020

13u23 0 Eeklo Het streekziekenhuis AZ Alma uit Eeklo zegt goed voorbereid te zijn op de eventuele komst van een patiënt met het coronavirus.

De vrees dat het coronavirus dat uit China komt overgewaaid ook in Vlaanderen slachtoffers kan maken, zit er in. In Europa zijn al besmettingen vastgesteld, maar België blijft voorlopig buiten schot. Toch zijn ook onze ziekenhuizen voorbereid. “We kregen van de federale overheid een rondschrijven omtrent het coronavirus”, zegt dokter Anne Piette, lid van het team Ziekenhuishygiëne. “Richtlijnen die we strikt volgen, en die we ook ter informatie aan onze artsen hebben doorgespeeld. AZ Alma heeft de gepaste procedures om snel en efficiënt te kunnen reageren op eventuele virussen. Zo kan snel een isolatiekamer gecreëerd worden.”