AZ Alma versoepelt bezoekregeling: niet langer één vaste bezoeker per patiënt Joeri Seymortier

30 juni 2020

15u58 7 Eeklo Het streekziekenhuis AZ Alma uit Eeklo versoepelt de bezoekregeling voor de familie en vrienden van haar patiënten.

Bezoek aan iemand die in het ziekenhuis ligt, blijft beperkt tot één persoon per keer, maar het moet nu niet altijd meer dezelfde persoon zijn. Bezoek kan elke dag van 14 tot 18 uur, en mag een uurtje duren. Tot nu was bezoek toegestaan vanaf vier dagen hospitalisatie, maar dat verandert nu naar bezoek vanaf twee dagen na opname. Bezoekers moeten wel nog altijd een mondmasker dragen, en aan het voeteinde van het bed gaan zitten.

Op de dienst Intensieve Zorg en Hartbewaking is dagelijks één bezoeker toegestaan, en dat gedurende vijftien minuten. Ook dat hoeft niet elke dag dezelfde persoon te zijn. Op de pediatrie mogen beide ouders op bezoek komen. Daar horen wel nog altijd geen broertjes of zusjes en ook geen grootouders bij.

Op de materniteit is dat anders. Vanaf 1 juli zijn daar nu ook een keer per dag broertjes of zusjes toegelaten. Oma en opa moeten nog even wachten. Op neonatologie zijn enkel de ouders toegelaten.

Vanaf 15 juli hoopt het ziekenhuis nieuwe versoepelingen te kunnen doorvoeren. Alle info vind je op www.azalma.be.