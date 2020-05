AZ Alma start vanaf maandag ‘gewone werking’ stapsgewijs weer op Joeri Seymortier

01 mei 2020

09u14 8 Eeklo Streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo start op maandag 4 mei de ‘gewone werking’ in het ziekenhuis stapsgewijs weer op. Bezoek blijft verboden.

Na bijna twee maanden van geschrapte consultaties en ingrepen wil AZ Alma de gewone werking met mondjesmaat heropstarten. “Vanaf 4 mei zullen al op beperkte schaal dringende consultaties en ingrepen plaats vinden”, zegt woordvoerder Marc Van Hulle. “Week per week zullen we evalueren hoe we onze activiteiten verder zullen uitbreiden. Bezoek aan patiënten is tot nader order nog altijd niet toegestaan. Behalve op materniteit, pediatrie en bij palliatieve patiënten: daar zijn uitzonderingen mogelijk. Een bezoek aan de dokter voor consultatie of ingreep gebeurt onder heel strikte voorwaarden. De coronacrisis is nog niet voorbij en we willen een nieuwe opstoot te allen tijde voorkomen. Iedereen zal opgebeld worden met de vraag of er symptomen zijn die aan Covid-19 gelinkt worden. Pas wanneer dat niet het geval is, kan een consultatie in AZ Alma ingepland worden. We vragen ook iedereen om een mondmasker te dragen. AZ Alma rekent op ieders medewerking en gezond verstand.”

Alle regels staan op www.azalma.be.