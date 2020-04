AZ Alma richt extra afdeling Intensieve Zorg in voor toevloed aan coronapatiënten Joeri Seymortier

01 april 2020

16u56 23 Eeklo Het streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo richt een extra afdeling Intensieve Zorg in, om een nieuwe toevloed aan coronapatiënten aan te kunnen.

Cijfers over hoeveel coronapatiënten opgenomen zijn, geeft het AZ Alma niet, omdat dat ook zo door de overheid opgelegd wordt. Maar dat het ziekenhuis op volle toeren draait, bewijst het nieuws dat er een tweede afdeling Intensieve Zorg ingericht wordt in het ziekenhuis.

“We hebben twee weken geleden al onze ‘gewone’ afdeling Intensieve Zorg vrijgemaakt voor alle coronapatiënten of patiënten met een vermoeden van coronabesmetting”, zegt woordvoerder Marc Van Hulle. “De ‘normale’ patiënten voor Intensieve Zorg worden sindsdien opgevangen op de afdeling Hartbewaking en Beroertezorg. Op onze afdeling Intensieve Zorg voor de patiënten met COVID-19 hebben we negen beademde posities. We wisten twee weken geleden al dat dit niet zou volstaan. Daarom creëerden we nu op de afdeling pré-narcose een bijkomende afdeling Intensieve Zorg. Dat is de afdeling waar normaal de patiënten in afwachting van hun operatie verblijven. Deze afdeling pré-narcose wordt nu toch niet gebruikt, omdat er nauwelijks operaties uitgevoerd worden. Enkel de hoogdringende operaties worden momenteel uitgevoerd. Op onze bijkomende afdeling Intensieve Zorg werden nog verschillende extra plaatsen met beademing voorzien. Dat het echt nodig is, bewijst het feit dat de extra afdeling ondertussen al in gebruik is”, klinkt het nog.