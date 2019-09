AZ Alma opent tweede Oncolounge: ‘woonkamer’ in ziekenhuis waar kankerpatiënt tot rust kan komen Joeri Seymortier

04 september 2019

11u01 0 Eeklo Streekziekenhuis AZ Alma uit Eeklo opent een tweede Oncolounge. Een plaats waar kankerpatiënten en hun familie even tot rust kunnen komen.

De Oncolounge is een rustgevende ruimte in het ziekenhuis, ingericht als een gezellige woonkamer. Een perfecte stek voor een gesprek, een schouderklopje of een momentje met het gezin. Eens weg uit die ziekenhuiskamer. “AZ Alma levert veel inspanningen op oncologisch vlak”, zegt Ann Hertoghe van Stichting tegen Kanker. “Met de opening van deze Oncolounge sturen we een duidelijk signaal uit naar patiënten en hun familie, dat we hen op de meest toegankelijke manier willen ondersteunen en begeleiden, maar ook ademruimte wensen te bieden. Letterlijk en figuurlijk dan.”

Zorggroepmanager Eva Steen: “We zijn de organisatoren van Levensloop 2018 uit Ertvelde erg dankbaar voor hun financiële steun. Met deze lounge bieden we inderdaad ademruimte, zowel voor gezinnen, voor een gesprek tussen arts en patiënt, maar ook voor de patiënt zelf. We kijken dan ook reikhalzend uit naar de nieuwe Levensloop 2020 in Eeklo.”