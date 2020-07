AZ Alma houdt ‘strenge’ bezoekregeling zeker nog heel de zomer aan: “Door stijging aantal besmettingen nu niet versoepelen” Joeri Seymortier

15 juli 2020

09u19 0 Meetjesland AZ Alma in Eeklo gaat de huidige bezoekregeling niet versoepelen, en zal die minstens nog tot het einde van augustus aanhouden.

Het Meetjeslandse streekziekenhuis zou tegen 15 juli nieuwe versoepelingen voor de bezoekregeling bekijken, maar die komen er niet. “De dagelijkse stijging van het aantal nieuwe besmettingen met COVID-19 in België maakt dat we de huidige maatregelen voor bezoek aan en begeleiding van patiënten op consultatie handhaven”, klinkt het in het ziekenhuis. “Dat is nu minstens tot en met 31 augustus. We hopen op het begrip en medewerking van patiënten en bezoekers.”

Bezoek aan iemand die in het ziekenhuis ligt, blijft beperkt tot één persoon per keer, maar het moet niet altijd dezelfde persoon zijn. Bezoek kan elke dag van 14 tot 18 uur, en mag een uurtje duren. Bezoek kan vanaf twee dagen na opname. Bezoekers moeten altijd een mondmasker dragen, en aan het voeteinde van het bed gaan zitten.

Op de dienst Intensieve Zorg en Hartbewaking is dagelijks één bezoeker toegestaan, en dat gedurende vijftien minuten. Op de pediatrie mogen beide ouders op bezoek komen. Op de materniteit zijn ook broertjes of zusjes toegelaten.

Info: www.azalma.be/coronavirus.