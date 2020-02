AZ Alma heeft kwaliteitslabel officieel beet Joeri Seymortier

02 februari 2020

12u19 0 Eeklo AZ Alma uit Eeklo heeft het NIAZ-kwaliteitslabel officieel uitgereikt gekregen, op het jaarlijks nieuwjaarsfeest.

Begin januari kon je al lezen dat AZ Alma het kwaliteitslabel van NIAZ zou krijgen. Het label is toegekend voor een periode van vier jaar. Het kwaliteitslabel toont dat de werking van AZ Alma volgens het boekje verloopt. “Deze accreditatie is het resultaat van meer dan twee jaar doorgedreven werk van iedereen in het ziekenhuis”, zegt algemeen directeur Rudy Maertens. “Het gaat zowel om de bestuurders, artsen, medewerkers en vrijwilligers. Voor de patiënt betekent dit dat hij terecht komt in een ziekenhuis waar kwaliteit en patiëntveiligheid nog beter gewaarborgd zijn, en waar voortdurend en eensluidend wordt gewerkt om blijvend die te verbeteren.”

Meer dan 700 mensen die verbonden zijn met AZ Alma kwamen meefeesten. Onder andere Bar Clochard en Sam Gooris kwamen optreden.

Meer over AZ Alma

gezondheid