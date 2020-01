AZ Alma haalt 98,6 procent op internationaal rapport: “Beste ziekenhuis van Vlaanderen” Pluim voor alle 1.500 mensen die er dagelijks werken Joeri Seymortier

08 januari 2020

15u08 0 Eeklo Het streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo haalt een toprapport van 98,6 op 100 bij een internationale screening. Het ziekenhuis werd gecontroleerd op maar liefst 2.200 normen en haalde overal de grootste onderscheiding. “Dit gaat niet over onze bakstenen, maar over onze werking. Een erkenning voor iedereen die hier werkt”, klinkt het.

AZ Alma in Eeklo haalt het zogenaamde NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel binnen. Chinees voor de gewone sterveling, maar goud waard voor iedereen binnen de medische sector. Het gaat om een certificaat en kwaliteitslabel met internationale uitstraling. Zowat zeventig procent van de Vlaamse ziekenhuizen hebben dat kwaliteitslabel, maar niemand heeft tijdens de screening ooit 98,6 procent gehaald. De werking van AZ Alma mag volgens dat kwaliteitslabel dan ook als een van de beste van Vlaanderen aanzien worden.

“Dit is een bekroning van heel wat jaren werk”, zegt algemeen directeur Rudy Maertens trots. “De topscore op het kwaliteitslabel toont dat wij binnen het ziekenhuis zo goed als perfect volgens alle opgelegde normen werken. Over wat dat zo allemaal gaat? Er werden 2.200 zaken gecontroleerd, gaande van de handhygiëne over de identiteitscontrole van patiënten en medicatiegebruik, tot het bijscholen van artsen en personeel, en het gebruik van medische toestellen. Op heel wat zaken haalden we 100 op 100. Voor andere zaken haalden we een eind in de negentig. Natuurlijk zijn we trots op dit internationaal rapport. We doen er alles aan om het voorkeurziekenhuis te worden van alle 230.000 mensen die in de 18 gemeenten wonen die wij rechtstreeks bedienen. Wanneer die mensen een ziekenhuis moeten kiezen, moeten ze automatisch eerst aan AZ Alma in Eeklo denken. Zo’n certificaat helpt daar zeker aan mee.”

Wij willen het voorkeurziekenhuis worden voor de hele regio. Wie een ziekenhuis kiest, moet automatisch aan AZ Alma denken. Rudy Martens, algemeen directeur

De screening van de werking van het ziekenhuis gebeurde in november vorig jaar, door een internationaal team. “Met 98,6 procent zijn we binnen het Niaz-Qmentum kwaliteitslabel het beste ziekenhuis van Vlaanderen”, zegt dokter Danny Meire, die intensief heeft meegewerkt aan het proces. “In Nederland zijn er wel ziekenhuizen die een nog hogere score halen. We hebben dit label nu voor vier jaar, en hopen in 2024 opnieuw te scoren en indien mogelijk zelfs nog beter te scoren. Dit is een kwaliteitslabel waar elk van de ruim 1.500 mensen die hier elke dag werken aan meegeholpen hebben: 135 artsen, 1.300 medewerkers en 150 vrijwilligers. Ik vergelijk een ziekenhuis graag met Formule 1. Je mag nog de allerbeste piloot achter het stuur zitten hebben, als je niet kan vertrouwen op de vier mensen die de banden moeten wisselen, sta je nergens. Met één los wiel kan je geen race winnen. In een ziekenhuis is dat hetzelfde. Het onderhoudspersoneel in een operatiekwartier is van even groot belang als de chirurg die de operatie uitvoert.”

Ik vergelijk een ziekenhuis graag met Formule 1. Je mag nog de allerbeste piloot achter het stuur zitten hebben, als je niet kan vertrouwen op de vier mensen die de banden moeten wisselen, sta je nergens. Danny Meire, arts

Om de diensten te stimuleren hun werking constant te verbeteren, heeft AZ Alma de Gouden Cuberdon in het leven geroepen. “De trofee staat elke maand op de afdeling die de grootste stappen vooruit gezet heeft”, zegt voorzitter Dirk Vandenbussche nog.