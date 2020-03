AZ Alma en huisartsenpost bouwen zorgmeldpunt voor Meetjeslandse coronapatiënten op parking ziekenhuis Redactie

12 maart 2020

18u08 508 Eeklo AZ Alma en huisartsenpost Meetjesland openen morgen een speciaal zorgmeldpunt op de parking van het ziekenhuis in de strijd tegen het steeds verder oprukkende coronavirus. Elke Meetjeslander met symptomen van het coronavirus - lees: iedereen die niest, hoest, koorts maakt of verkouden is - zal er worden opgevangen en onderzocht.

“Het nieuwe coronavirus stelt onze zorgverlening voor een nooit geziene uitdaging. Daarom bundelen AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland de krachten in het verweer tegen het virus”, klinkt het in een persbericht.

Minikliniek

Concreet komt het erop neer dat op de parking van het AZ Alma een tijdelijke minikliniek wordt gebouwd met containers om mogelijke coronapatiënten op te vangen en te onderzoeken. De stad Eeklo staat voor het leveren van de logistieke steun. De andere Meetjeslandse gemeenten zijn solidair. Eventuele kosten voor het leveren van de logistieke steun zullen verdeeld worden onder de betrokken gemeenten.

Nieuwe richtlijnen

“Volgens de nieuwe strengere richtlijnen van Volksgezondheid wordt mogelijke coronapatiënten ten stelligste afgeraden in de wachtkamer van de dokter te gaan zitten. Meer nog, alle mogelijke coronapatiënten dienen in een aparte ruimte onderzocht te worden. Met dit zorgmeldpunt willen AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland tegemoet komen aan die nieuwe richtlijn. Volgens de meest recente gevalsdefinitie worden alle patiënten met enige vorm van acute luchtweginfecties beschouwd als mogelijke coronapatiënten. Concreet gaat het dus om iedereen die niest, hoest, koorts maakt of verkouden is.” Mensen die denken besmet te zijn, wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met hun huisarts of de dokter van wacht via 1733. Op basis van een vraaggesprek zal beslist worden of er een vermoeden is van coronavirus. Is dat het geval, dan zal de patiënt doorverwezen worden naar het nieuwe zorgmeldpunt op de site van AZ Alma. “Op het terrein zullen bordjes staan ‘Vermoeden coronavirus’ richting dienst Spoedgevallen. Daar worden patiënten opgevangen en begeleid tot aan het zorgmeldpunt van de Huisartsenwachtpost Meetjesland”, klinkt het nog.

Bestaande maatregelen

AZ Alma benadrukt dat ondertussen de bestaande richtlijnen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus blijven gelden. Was regelmatig je handen met water en zeep. Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak. Blijf thuis als je zelf ziek bent. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan. Vermijd handen geven en vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn.