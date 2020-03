AZ Alma Eeklo zorgt voor aparte wachtzaal voor mogelijke patiënten met coronavirus Joeri Seymortier

05 maart 2020

16u45 0 Eeklo Het AZ Alma in Eeklo richt een aparte wachtzaal in voor patiënten die zich komen aanmelden met de symptomen van het coronavirus.

Het streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo wil op een zo patiëntveilig mogelijke manier de verwachte instroom van patiënten aanpakken, die denken besmet te zijn door het nieuwe coronavirus. “Daarom werd deze week op de dienst spoedgevallen een aparte wachtzaal voor die patiënten gecreëerd, die vanaf donderdag in gebruik werd genomen”, zegt Marc Van Hulle, manager PR & Communicatie. “Zo moeten die patiënten niet in dezelfde wachtzaal van de andere patiënten voor de dienst spoedgevallen wachten. De bestaande grote wachtzaal van de dienst werd afgesloten van de rest van de wachtruimtes. Er is in de aparte wachtzaal plaats voor een twintigtal patiënten, en er is aanpalend ook een screeningsruimte waarin mogelijks stalen voor de labotests worden afgenomen. De wachtruimte voor mogelijke coronavirus-patiënten zal ook gebruikt worden in het weekend door de Huisartsenwachtpost Meetjesland.”

AZ Alma vraagt om de door de overheid uitgeschreven richtlijnen te blijven volgen, en eerst telefonisch contact op te nemen met uw huisarts. De huisarts zal bepalen of het nodig is dat er een huisbezoek volgt, of dat de patiënt zich meteen voor een screening naar de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis moet begeven. Op het terrein van AZ Alma staat de weg naar de aparte wachtzaal aangeduid. “Je volgt hierbij eerst de richting naar de dienst spoedgevallen en vervolgens route B”, klinkt het nog.