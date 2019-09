AZ Alma Eeklo wordt decor nieuwe film Jan Verheyen: “Mooiste ziekenhuis van het land” Joeri Seymortier

10 september 2019

13u57 0 Eeklo Het ziekenhuis AZ Alma in Eeklo wordt een van de belangrijkste decors in de nieuwe film ‘Red Sandra’ van Jan Verheyen en zijn vrouw Lien Willaert.

De film vertelt het waargebeurde verhaal van de familie Massart uit Temse. William en Olga krijgen de harde diagnose dat hun dochtertje Sandra (6) lijdt aan MLD, een zeldzame spierziekte. De vader weigert de hoop op te geven en gooit zich in een verbeten strijd tegen de farma-industrie. Heel wat van de scènes worden opgenomen in het nieuwe ziekenhuis AZ Alma in Eeklo. “Omdat het AZ Alma zo niet het mooiste, dan wel een van de mooiste ziekenhuizen van het land is”, zegt regisseur Jan Verheyen daarover op Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Voor Vermist en enkele andere films heb ik al vaak in ziekenhuizen gefilmd. Doorgaans valt daar visueel maar weinig eer te rapen. Veel meer dan kamers en wat gangen is dat meestal niet. AZ Alma in Eeklo is architecturaal zeer mooi. Ideale voor onze nieuwe film.”

De film met onder andere Sven De Ridder in een hoofdrol, is in het najaar van 2020 in de bioscoopzalen te zien. Het is dus nog een jaartje wachten vooraleer Eeklo op het grote witte doek te zien.