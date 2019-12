AZ Alma duur voor behandelingen cataract en galblaas? “Zeer moeilijk te vergelijken” Joeri Seymortier

16 december 2019

16u46 24 Eeklo In de nieuwe Gezondheidsbarometer van de CM staat AZ Alma in Eeklo in twee categorieën bij de duurste ziekenhuizen van het land. Maar die cijfers worden genuanceerd.

Zowel voor het plaatsen van nieuwe lenzen bij cataract als bij de galblaasoperaties staat AZ Alma volgens CM bij de duurste ziekenhuizen van Vlaanderen. “Afgaande op het door CM verspreide bericht zou AZ Alma het duurste Vlaamse ziekenhuis zijn voor de plaatsing van nieuwe lenzen bij cataract. Maar dat moeten we nuanceren”, klinkt het bij AZ Alma in Eeklo. “De kostprijs van zo’n ingreep is afhankelijk van het soort lens waarvoor gekozen wordt. De keuze van de lens gebeurt altijd in overleg met de patiënt. De hogere kostprijs is voor bijvoorbeeld een multifocale lens, waardoor de patiënt een groter comfort ondervindt en bijvoorbeeld leesbrilonafhankelijk wordt. De patiënt weet op voorhand de kostprijs van de ingreep en de lenzen die zullen ingebracht worden, en tekent hiervoor ook een formulier.”

Ook bij de galblaasoperaties scoort AZ Alma duur. “Wat de galblaasoperaties betreft, gaat het om een zeer beperkte prijsvariatie. Ook hierover deden we kort nazicht, maar we vonden geen verklarende factoren voor dit verschil”, klinkt het nog.