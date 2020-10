AZ Alma bundelt hectisch half jaar in coronaboek: “Voor artsen en medewerkers periode die ze nooit meer vergeten” Joeri Seymortier

14u46 24 Meetjesland Het streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo bundelt de ervaringen en de aanpak van de eerste coronagolf in een coronaboek.

Het coronaboek is het werk van Marc Van Hulle en Pam Vereecke van de dienst PR en Communicatie van het streekziekenhuis van het Meetjesland. Op 64 bladzijden en met meer dan honderd foto’s vertellen zij het verhaal van het meest onvoorspelbare half jaar uit de geschiedenis van het ziekenhuis. “Voor iedereen die in AZ Alma werkt, was de eerste coronagolf een scharnierperiode in hun carrière”, zeggen Marc Van Hulle en Pam Vereecke. “Maar door corona was plots niets meer zoals het altijd geweest is. In het boek wordt verteld hoe AZ Alma deze eerste coronagolf aangepakt heeft, en hoe cruciaal de samenwerking met de Huisartsenpost was. Maar we vertellen ook de verhalen van de vele acties van bedrijven en horecazaken, die ons zorgpersoneel kwam bedanken met bloemetjes, snoep of lekkere maaltijden. We vertellen hoe deugddoend het applaus elke avond was, maar vooral hoe onze eigen artsen en medewerkers deze periode ervaren hebben en doorgekomen zijn.”

Dit was de periode waarin ze schouder aan schouder, gehuld in beschermingskledij en maskers, die vreselijke ziekte aangepakt hebben. Rudy Maertens, AZ Alma

Dat het boek er nu al is, is opvallend. “Corona is nog lang niet voorbij, maar het is goed dat het boek er nu al is”, zegt algemeen directeur Rudy Maertens. “We wilden voor al onze artsen en medewerkers deze unieke periode in hun loopbaan vastleggen. Dit was een periode die ze nooit meer zullen vergeten. Dit was de periode waarin ze schouder aan schouder, gehuld in beschermingskledij en maskers, die vreselijke ziekte aangepakt hebben. Onze mensen hebben de Meetjeslandse bevolking de zorgen gegeven, die ze op dat moment nodig hadden. Dat mocht niet verloren gaan, en daarom is het boek er gekomen.”

Digitaal lezen

Het boek #samentegencorona werd op 2.000 exemplaren gedrukt, en wordt gratis uitgedeeld aan de artsen en de 1.200 medewerkers van AZ Alma, en ook aan alle huisartsen in het Meetjesland. Het boek kan binnenkort door iedereen ook digitaal gelezen worden via de website van het ziekenhuis.

Info: www.azalma.be.