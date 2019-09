AVS en stad Eeklo zitten rond tafel: binnenkort misschien weer livestream gemeenteraad Joeri Seymortier

17 september 2019

21u44 0 Eeklo De stad Eeklo en televisiezender AVS zitten weer rond de tafel om over de toekomst van de livestream van de gemeenteraad te praten.

Maandagavond was de gemeenteraad van Eeklo voor het eerst in maanden niet live op het internet te volgen. Er waren problemen tussen AVS en de stad, waardoor AVS besliste om de uitzending niet langer te verzorgen. “AVS deed de uitzendingen dit jaar gratis als proef, maar het was wel de bedoeling dat er dan een contract kwam om de volgende vijf jaar betaald verder samen te werken”, zegt Paul Verstraete (N-VA), die zelf een verleden heeft als presentator bij AVS. “Logisch toch dat AVS enkel wil verder gaan, als ze zeker zijn dat er een contract uit de bus zal komen? Hopelijk is er snel een overeenkomst.”

Schepen Christophe De Waele (Open Vld) zegt dat er nieuwe gesprekken zijn opgestart. “Zowel AVS als de stad hebben beslist om de vuile was niet buiten te hangen. Ook de stad Eeklo wil de livestream van de gemeenteraad voortzetten. We gaan daarvoor de nodige stappen ondernemen”, is alles wat schepen De Waele kwijt kan.

