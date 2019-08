Avondje comedy in pop-up Heldenpark Joeri Seymortier

26 augustus 2019

17u34 0 Eeklo De vereniging Friends of Comedy organiseert op vrijdag 30 augustus een humoravond in de pop-upbar in het Heldenpark in Eeklo.

Vanaf 20.30 uur wordt de aanval op je lachspieren ingezet, tijdens een Open-mic-avond. Comedian Koen Dewulf uit Eeklo is gastheer, en zal acht collega’s voorstellen op het podium. Je vindt de pop-upbar in de Oostveldstraat in Eeklo. De toegang is gratis. Wees op tijd, want de plaatsen zijn beperkt.

Info: http://friendsofcomedy.webs.com.