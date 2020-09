Autodief bekent ook inbraak en (brom)fietsdiefstallen Dylan Vermeulen

08 september 2020

15u35

Agenten van de Politiezone Meetjesland Centrum hebben dinsdag een verdachte opgepakt van een autodiefstal op 28 juli. Toen werd in de Kaaistraat in Eeklo een Audi A5 gestolen uit een garagebox. De dader ging na de diefstal tanken in het Total-tankstation in Eeklo en reed daarna weg zonder te betalen. De verdachte is nog even in de streek blijven rondrijden en werd opgemerkt in de regio Sint-Laureins en Maldegem.

De verdachte is een 30-jarige man uit Eeklo. Uit onderzoek bleek dat de politie hem nog kon koppelen aan andere feiten, zoals een woninginbraak, een diefstal met geweld en tien (brom)fietsdiefstallen. Hij heeft alle feiten bekend. Enkele slachtoffers zullen binnenkort hun gestolen (brom)fiets terug krijgen.

De verdachte mocht na verhoor beschikken en zal gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank.