Audi A5 in alle vroegte gestolen uit garagebox, voertuig even later gesignaleerd aan Lembeekse bossen Wouter Spillebeen Kristof Vereecke

28 juli 2020

13u29 0 Eeklo Toen Frederik De Clercq uit Eeklo deze morgen om zijn auto ging in zijn garagebox in de Kaaistraat in Eeklo, stelde hij vast dat de Audi A5 gestolen was. De wagen zou intussen onder andere gesignaleerd zijn aan de Lembeekse bossen. Wie de auto ziet, neemt best snel contact op met de politie.

Frederik De Clercq had zijn auto gisterenmiddag rond 14 uur in de garagebox tegenover zijn huis geparkeerd. Deze morgen om 10 uur wilde hij de auto uit de garage halen, maar die was verdwenen. “Vermoedelijk is hij rond 6 uur deze morgen verdwenen”, zegt Frederik. “De politie wist me te vertellen dat omstaanders rond dat tijdstip gemeld hebben dat ze een auto van dat type zeer bruusk zagen rijden door Eeklo. De auto zou nadien ook gezien zijn aan de Lembeekse bossen. Waarschijnlijk is iemand ermee aan het rondrijden, maar waar is niet zeker.”

Bedrijfswagen

De auto is een zwarte Audi A5 Sportback die Frederik sinds anderhalf jaar als bedrijfswagen gebruikt. De nummerplaat is 1-WLP-883. Wie de wagen ziet, kan contact opnemen met de politiezone Meetjesland Centrum op het nummer 09/ 376. 46. 46.

Frederik hoopt dat de wagen gevonden wordt. “De politie volgt de zaak wel goed op, maar of de auto gevonden wordt, is nog maar de vraag. Nu zit ik zonder auto. Gelukkig werk ik nu toch van thuis.” Zondag werd nog een autodiefstal gemeld in Nazareth, waar een Peugeot 308 verdween uit de Steenweg. Of er een verband is met de diefstal in Eeklo, is nog niet duidelijk. Van een rondtrekkende bende is voorlopig geen sprake.