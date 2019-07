Attest of akte nodig? Vanaf nu 24 uur op 24 op website stad Eeklo Joeri Seymortier

16 juli 2019

14u11 4 Eeklo De dienst Burgerzaken van de stad Eeklo wordt vanaf vandaag grondig gedigitaliseerd. Heel wat akten en attesten kan je vanaf nu thuis van achter je computer aanvragen.

Een geboorteakte, huwelijksakte, attest van woonst of een attest van gezinssamenstelling nodig? Tot nu moest je daarvoor naar het stadhuis van Eeklo, maar vanaf vandaag kan je dat van thuis uit aanvragen en ontvangen. “We hebben een nieuw digitaal luik op de website van de stad”, legt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld) uit. “Je kan inloggen met je elektronische identiteitskaart, en dan heel wat persoonlijke attesten en akten aanvragen. Je krijgt die dan meteen thuis in je mailbox. Handig als je dringend een attest nodig hebt, buiten de openingsuren van het stadhuis. Attesten aanvragen en downloaden kan nu zeven dagen op zeven, en 24 uur op 24. Natuurlijk kan wie dat wil ook nog altijd de akte gewoon komen aanvragen en afhalen aan de balie in het stadhuis”, zegt de schepen nog.

Attesten aanvragen kan via www.eeklo.be/burgerzaken.