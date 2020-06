Atheneum en De Tandem organiseren zomerschool in Eeklo: “Leren en plezier maken tijdens de vakantie” Joeri Seymortier

23 juni 2020

Eeklo Het GO! Atheneum en Leefschool De Tandem in Eeklo organiseren deze zomer een zomerschool. De school krijgt de nodige subsidies.

Zomerscholen zijn nu overal populair, omdat kinderen de voorbije maanden niet op regelmatige basis naar school konden. Maar in Eeklo doen ze dat al langer. Dit jaar wordt het aanbod wel verdubbeld. “Wij zijn al lang fan van zomerscholen”, zegt directeur Nick Van Vooren. “Het is een ideale manier om leerlingen die tijdens het schooljaar een achterstand hebben opgelopen individueel en op maat te begeleiden, zodat ze in september weer met gelijkwaardige kansen aan de meet staan. Een zomerschool verhoogt niet alleen de leerkansen op school maar ook in de maatschappij. We zijn vijf jaar geleden begonnen met zomerscholen tijdens de laatste week van augustus, voor vakken waar leerlingen uit de eerste graad mee worstelen, zoals Frans en wiskunde. Leuk daarbij was dat de leerlingen uit de hogere jaren de leerkrachten hielpen bij het lesgeven. Deze zomer gaan we twee weken zomerschool inrichten, voor zowel de eerste als de tweede graad. Omdat we merken dat daar door de coronacrisis nood aan is. Wie naar de zomerschool komt, doet dat vrijwillig. Zomerschool, dat is leren en plezier maken. Want er is ook veel plaats voor sport en spel.”