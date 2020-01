Asbestplaten worden voortaan thuis opgehaald… maar moeten wel in zakken die 30 euro kosten Nieuw systeem veiliger dan asbest zelf naar recyclagepark brengen Joeri Seymortier

22 januari 2020

14u07 0 Eeklo Particulieren in het Meetjesland en de streek rond Deinze kunnen hun asbesthoudend afval voortaan thuis op een veilige manier laten ophalen. Afvalverwerker IVM start een proefproject omdat thuis ophalen veiliger is, dan de mensen met hun asbestafval zelf naar het recyclagepark sturen. Maar niets is voor niets: het asbestafval moet in speciale zakken, die 30 euro per stuk kosten.

De OVAM wil Vlaanderen asbestvrij tegen 2040. Momenteel zit er naar schatting ruim 2,3 miljoen ton asbest verwerkt in gebouwen. De meest gekende soorten zijn de oude golfplaten en de asbestleien op daken. Asbest verwijderen moet op een veilige manier gebeuren, want asbestdeeltjes die bij afbraak vrij komen zijn schadelijk voor de gezondheid. Inwoners van het Meetjesland en de streek rond Deinze kunnen nu al met kleine hoeveelheden asbest terecht op de recyclageparken in hun gemeente. “Omdat het transport en de aanlevering op de recyclageparken veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, gaan we inwoners stimuleren om kleine hoeveelheden hechtgebonden asbest aan huis te laten ophalen”, zegt voorzitter Patrick Hoste van IVM. “We werken met OVAM een proefproject uit en starten er mee in februari. De ophaling gebeurt niet in containers, maar in speciale platenzakken. De ophaling wordt beperkt tot golfplaten of leien afkomstig van kleine daken, van enkele vierkante meter oppervlakte. Voor grotere oppervlakten raden we de verwijdering door een professionele firma aan. Dan kan dit op een veilige manier gebeuren, met minimum aan hinder voor de buren.”

Wanneer mensen zelf hun asbestafval naar de recyclageparken brengen, kan dat bij foute handelingen gevaarlijk zijn voor bezoekers en omwonenden. Patrick Hoste, voorzitter IVM.

De asbestgolfplaten of asbestleien moeten in een ‘bigbag’ of platenzak gestoken worden, die bij het gemeentebestuur aangekocht kan worden. Het moet gaan om de officiële zakken, voorzien van IVM-logo en nummering. De prijs van zo’n platenzak is 30 euro. Je kan maximum twee van die asbestzakken laten ophalen per adres. Voor die 30 euro die je voor een zak betaalt, krijg je heel wat dienstverlening. “Je krijgt ook twee veiligheidskits”, zegt Jean Marie Staelens van IVM. “Daarin zit een wegwerpoverall, wegwerpmasker en -handschoenen, een handleiding en duidelijke veiligheidsinstructies. Je krijgt een veilige platenzak met binnenzak en veiligheidssluiting, zodat het tillen in de vrachtwagen en het verdere transport naar de verwerker veilig gebeurt. In die 30 euro zit ook de transport- en verwerkingsprijs van het asbestmateriaal inbegrepen.”

Ophaling aanvragen

Je kan via www.ivmmilieubeheer.be een ophaling aanvragen. Op de afgesproken ophaaldag moet de bigbag aan de openbare weg worden aangeboden, want de ophaalfirma komt niet op privéterrein. Het project loopt tot het voorjaar van 2022. Inwoners kunnen nog altijd met beperkte hoeveelheden asbest naar het recyclagepark. Raadpleeg daarvoor de gemeentelijke website voor de inzameluren en -modaliteiten.

Info bij IVM op 09/218.90.17 of via asbest@ivmmilieubeheer.be.